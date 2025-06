Florida nasce Alligator Alcatraz prigione per immigrati irregolari nel mezzo delle Everglades proposta dal procuratore Uthmeier - VIDEO

La Florida si prepara a sorprendere con un progetto audace e controverso: l’Alligator Alcatraz, un centro di detenzione per immigrati irregolari immerso nelle suggestive ma ostili Everglades. Con una capacità fino a 1.000 persone, questa struttura unica nel suo genere solleva domande sulla sicurezza e i diritti umani. Ma quale sarà il futuro di questa iniziativa innovativa e rischiosa? Solo il tempo potrà dirlo.

La struttura, secondo quanto affermato dal procuratore, potrebbe accogliere fino a 1.000 persone. "Alligator Alcatraz". Un centro di detenzione per immigrati irregolari circondato da paludi, alligatori e pitoni: è questa l’idea lanciata da James Uthmeier, procuratore generale della Florida e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Florida, nasce "Alligator Alcatraz", prigione per immigrati irregolari nel mezzo delle Everglades, proposta dal procuratore Uthmeier - VIDEO

"Alligator Alcatraz", un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L'idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. "Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove

Centro #migranti circondato da alligatori affamati, la mossa del procuratore trumpiano

