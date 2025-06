Flaminia scontro a carambola tra 4 mezzi; 3 feriti chusa carreggiata cambia la viabilità

Un violento scontro a carambola tra quattro mezzi sulla Flaminia, avvenuto questa mattina alle 8:20 all'altezza di Foligno in direzione Roma, ha provocato tre feriti e la chiusura della carreggiata. L'incidente ha creato enormi disagi alla viabilitĂ , con l'Anas impegnata nelle operazioni di recupero dei veicoli coinvolti, tra cui due camion e due utilitarie. La situazione resta critica e si consiglia di evitare l'area o di percorrere vie alternative.

