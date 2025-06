Fiumicino torna la Festa della Trebbiatura tra tradizione e divertimento

Fiumicino torna a celebrare la tradizione con la Festa della Trebbiatura, un evento che unisce storia, divertimento e spirito di comunità dal 26 al 29 giugno. Un’occasione imperdibile per riscoprire antichi mestieri, partecipare a suggestivi eventi e vivere momenti di condivisione tra amici e famiglia. L’inaugurazione, con l’apertura del Museo della Civiltà Contadina e del Memoriale del Centenario della Bonifica, segnerà l’inizio di quattro giorni ricchi di emozioni e cultura. A seguire,…

Fiumicino, 26 giugno 2025- Anche quest’anno torna la Festa della Trebbiatura, in programma dal 26 al 29 giugno, un’occasione per riscoprire i mestieri di un tempo, vivere momenti di comunità e partecipare a un ricco calendario di eventi per tutte le età. L’ inaugurazione è prevista per giovedì 26 giugno alle ore 18:00, con l’apertura del Museo della Civiltà Contadina “A. Borsoi” e del Memoriale del Centenario della Bonifica. A seguire, saranno visitabili la mostra fotografica “Città di Fiumicino – Il territorio visto con occhio fotografico”, l’ esposizione di trattori d’epoca, il mercatino artigianale e gli stand enogastronomici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it