Fiumicino l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici del territorio

Fiumicino, 26 giugno 2025- Si è svolto presso gli uffici comunali un incontro tra il vice sindaco, Giovanna Onorati, l’assessore alla Cultura, Federica Poggio e i dirigenti scolastici dei 7 istituti comprensivi del territorio. “Si è trattato di un confronto costruttivo per rafforzare la rete tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale. Un’occasione per ascoltare le esigenze reali degli istituti e per garantire che tutte le scuole del nostro territorio possano essere messe nelle migliori condizioni per accogliere alunni e famiglie. – ha dichiarato Giovanna Onorati, Vice Sindaco di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it