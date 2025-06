Fiumicino, gli arrestati portati via tra lo sguardo attonito dei colleghi.

Fiumicino si è svegliata tra sussurri di scoperte sorprendenti e colpi di scena inaspettati. Gli arresti di oggi hanno scosso il cuore della città, lasciando colleghi attoniti e curiosi. La scena della Punto bianca che portava via un dirigente comunale ha segnato un momento cruciale, rivelando una realtà più complessa di quanto sembri. Un giovedì che entrerà nella memoria collettiva come simbolo di un'inedita svolta.

Fiumicino, 26 giugno 2025 – È stato un giovedì che il Comune di Fiumicino difficilmente dimenticherà. Poco dopo le 12.30, il silenzio pesante di una giornata già segnata dalla presenza della Guardia di Finanza ( leggi qui ) è stato squarciato da una scena che ha colpito chiunque fosse presente: una Punto bianca “civetta” ha lasciato il palazzo portando via il dirigente comunale. Pochi minuti prima, la funzionaria coinvolta era salita a bordo dell’auto di servizio, scortata dagli uomini della Guardia di Finanza. Una doppia uscita che ha avuto il sapore amaro della verità che si materializza. Non più voci, non più sospetti: le auto, lo sguardo costernato di chi esce e quello attonito di chi resta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it