Fiumicino erosione costiera | Per tutelare la costa lavoriamo ben oltre le polemiche

Fiumicino si impegna con determinazione nel contrastare l’erosione costiera, superando le polemiche per tutelare il patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini. In un contesto in cui la verità deve prevalere sulle incomprensioni, è essenziale fare chiarezza sui lavori a Fregene e garantire un intervento efficace e trasparente. La nostra priorità è difendere la costa, lavorando ben oltre le polemiche, per un futuro più sicuro e sostenibile.

Fiumicino, 26 giugno 2025- “Abbiamo letto le imbarazzanti dichiarazioni rilasciate da Ezio Di Genesio Pagliuca (Capogruppo PD) e Paola Meloni (Consigliera Comunale Lista Civica Ezio) riguardo la situazione dei lavori a Fregene per contrastare l’erosione costiera, è fondamentale fare chiarezza su alcuni punti e fornire un quadro di verità completo della situazione. Innanzitutto, ci preme ribadire che nessuna delle dichiarazioni fatte l’11 aprile scorso presso il “Sogno del Mare” era un “annuncio in pompa magna” privo di fondamento, bensì la presentazione di un piano d’azione che, per sua natura, richiede tempi tecnici e procedurali ben definiti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

