Fiumicino arrestati due dipendenti comunali e due imprenditori

Fiumicino scosso da un’operazione choc: due dipendenti comunali e due imprenditori sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione e le turbative d’asta. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Civitavecchia, svela un grave giro di illeciti che minaccia la trasparenza delle gare pubbliche. Un episodio che mette in luce quanto sia fondamentale vigilare sulla correttezza delle procedure amministrative e garantire la legalità.

Fiumicino, 26 giugno 2025 – Un’inchiesta nata dall’iniziativa assunta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, vede p rotagonisti funzionari e dirigenti di importanti settori del Comune di Fiumicino che si sono resi protagonisti di corruttele e turbative d’asta in favore di alcuni imprenditori privati, risultati a ggiudicatari di importanti commesse pubbliche in cambio di elargizioni in danaro sotto forma di messa a disposizione di carte di credito, intestate a detti imprenditori e da essi ricaricate e poi utilizzate dai dipendenti infedeli per fini personali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - imprenditori - arrestati - dipendenti

Corruzione a Fiumicino, cene e carte di credito in cambio di appalti: arrestati 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori - Scandalo di corruzione scuote Fiumicino: cene, carte di credito e appalti truccati sono al centro di un’indagine che ha portato all’arresto di due dipendenti comunali e due imprenditori.

Corruzione a Fiumicino, cene e carte di credito in cambio di appalti: arrestati 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori; Fiumicino, arrestati due dipendenti comunali e due imprenditori; Fiumicino - Bufera sugli appalti pubblici: arrestati funzionari comunali e imprenditori per corruzione e turbativa d’asta.

Fiumicino, arrestati due dipendenti comunali e due imprenditori - Lo stato del procedimento penale in corso rilascia, comunque, sullo sfondo soggetti attinti da sola gravità indiziaria in stato di custodia cautelare domestica, in attesa di sviluppare pienamente il ... Secondo ilfaroonline.it

Corruzione a Fiumicino, cene e carte di credito in cambio di appalti: arrestati 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori - Soldi in cambio di bandi pubblici relativi al settore delle politiche sociali e dell'immigrazione nel comune di Fiumicino. Da romatoday.it