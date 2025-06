Fiume di libri in piazza Cavallotti | Vive il tessuto sociale e culturale

L’estate pisana si anima con un’onda di parole e cultura: torna "Un fiume di libri in piazza Cavallotti", un evento che trasforma il cuore del centro storico in un crocevia di incontri, scoperte e passione letteraria. Questa quinta edizione promette di coinvolgere appassionati e curiosi, valorizzando il tessuto sociale e culturale della città. Preparatevi a immergervi in un mare di storie…

Torna anche questa estate l’appuntamento che porta "in piazza" i libri, il loro fascino, la socialità, nel cuore del centro storico pisano. La V edizione della rassegna estiva di editoria locale " Un fiume di libri in piazza Cavallotti ", organizzata dalla Libreria Erasmus e da Carmignani editrice e promossa dalle case editrici indipendenti della provincia di Pisa, quest’anno è in programma dal 30 giugno al 21 luglio tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.15. Un ciclo di incontri serali all’aperto, complessivamente dieci (una per ogni casa editrice pisana), per dare spazio alla produzione letteraria del territorio, presentato ieri in una conferenza stampa con la presenza dell’assessore Paolo Pesciatini, di Paolo Stampacchia della libreria Erasmus, di Luca Pisani di Confcommercio Pisa e dei rappresentanti delle librerie indipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiume di libri in piazza Cavallotti: "Vive il tessuto sociale e culturale"

In questa notizia si parla di: libri - piazza - fiume - cavallotti

Torna”Paper Fest” e raddoppia. Il 5-6 luglio a Carrara: libri in piazza per la rassegna della casa editrice Paper First di SEIF - Dal 5 al 6 luglio 2025, torna a Carrara il Paper Fest – Libri in Piazza, la rassegna di presentazioni letterarie a cura di Paper First, con il patrocinio del Comune.

'Un fiume di libri in piazza Cavallotti': tutto pronto per la rassegna estiva di editoria locale; 'Un fiume di libri in piazza Cavallotti': tutto pronto per la rassegna estiva di editoria locale; Un fiume di Libri in piazza Cavallotti 2024.

“Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, quarta settimana di appuntamenti - la Nazione - “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, quarta settimana di appuntamenti Saranno presentati un testo di narrativa, una raccolta di poesie e un libro di saggistica ... lanazione.it scrive

Torna "Un fiume di libri in piazza Cavallotti" - la Nazione - Al via la IV edizione della rassegna estiva “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” organizzata dalla Libreria Erasmus insieme a Carmignani Editrice e promossa dalle case ... Come scrive lanazione.it