Fitness in vacanza a Bibione | allenamenti gratuiti sul mare con Bibione Be Active

Se desideri mantenerti in forma anche durante le vacanze, Bibione Be Active 2025 è l’occasione perfetta: allenamenti gratuiti sul mare con trainer internazionali, in una splendida cornice di spiaggia e sole. Dal 30 giugno al 29 agosto, scopri come il fitness può diventare un’esperienza divertente e rigenerante, trasformando la tua vacanza in un momento di benessere e vitalità. Non perdere questa opportunità di sentire il mare come la tua palestra a cielo aperto!

Sempre più italiani scelgono le vacanze attive e Bibione risponde con Bibione Be Active 2025, il programma gratuito di fitness sulla spiaggia che trasforma la località veneta in una vera e propria palestra a cielo aperto. Dal 30 giugno al 29 agosto, in Piazzale Zenith, oltre 80 ore di workout guidati da trainer internazionali, lezioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Fitness in vacanza a Bibione: allenamenti gratuiti sul mare con “Bibione Be Active”

In questa notizia si parla di: bibione - fitness - active - vacanza

Turismo estate 2025 all’insegna dello sport: fitness sul mare a Bibione - Preparati a vivere un’estate 2025 all’insegna dello sport e del benessere a Bibione, la perla della costa veneta.

#Bibione – Sport gratuito in riva al mare dal 29 giugno al 30 agosto A Bibione l’estate si apre all’insegna del movimento. Dal 29 giugno al 30 agosto, in piazzale Zenith, torna Bibione Be Active, l’iniziativa che trasforma la spiaggia in una grande palestra all’ap Vai su Facebook

Italiani sempre più sportivi in vacanza; Estate tra fitness e yoga, gli appuntamenti di giugno e luglio 2024; Bibione Be Active, workout gratuito e accessibile in spiaggia.

Bibione come Venice Beach: la spiaggia diventa fitness per tutta l’estate - SportOutdoor24 - Largo in valigia ai migliori outfit da palestra: per queste vacanze il benessere in riva al mare entra in modalità “Active”. Secondo sportoutdoor24.it

Bibione sfida l’autunno, in 4mila al fitness sul mare - Nordest24 - Mentre tutto attorno piove, il cielo di Bibione “grazia” l’evento del fitness open air più grande d’Europa. Lo riporta nordest24.it