Fissati i funerali di Alessandro Coatti Ingannato drogato e picchiato | la verità su come è stato ucciso

Sono stati fissati i funerali di Alessandro Coatti, il biologo molecolare di 38 anni originario di Longastrino, tragicamente ucciso in circostanze avvolte nel mistero. La veritĂ sulla sua morte, avvenuta in Colombia, si fa strada tra inganni, droga e violenza. La comunitĂ si unisce per onorare la memoria di un uomo dedicato alla scienza, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.

Sono stati fissati i funerali di Alessandro Coatti, il biologo molecolare 38enne originario di Longastrino i cui resti, smembrati, erano stati rinvenuti lo scorso 6 aprile all'interno di una valigia in una zona boscosa vicino a Santa Marta, in Colombia. Dopo l'autopsia, effettuata a Ravenna nei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

