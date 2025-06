Fisco | scoperti 92 evasori totali Sono imprenditori e liberi professionisti Anche 237 lavoratori in nero

In un momento in cui il sistema fiscale è sotto la lente, la scoperta di 92 evasori totali tra imprenditori e liberi professionisti in provincia di Firenze scuote le coscienze. Questi soggetti, insieme ai 237 lavoratori in nero, mettono a rischio l’equilibrio di un Paese che si regge anche grazie al contributo di lavoratori dipendenti e pensionati. La lotta all’evasione fiscale resta una priorità per garantire un’Italia più giusta e solidale.

Lavoratori dipendenti e pensionati sono l'architrave sui cui di regge il Paese. Nel senso che sono loro a sostenere, in larga maggioranza, il carico fiscale indispensabile per mandare avanti l'Italia. Per questo è accolta bene la notizia che la Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto, nella provincia, 92 tra imprenditori e liberi professionisti evasori totali.

