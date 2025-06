Fischi a Marquez ora basta | nello sport sono normali e sarebbe lui il primo a dover chiedere scusa a Rossi

Fischi a Marquez? È ora di cambiare atteggiamento. In uno sport che celebra la passione e l’agonismo, il rispetto deve prevalere, anche quando i risultati non sono favorevoli. Marc, come Valentino Rossi, merita rispetto e riconoscimento, non insulti o fischi. È tempo che i tifosi capiscano che, nel motorsport, la vera vittoria è nella sportività e nel rispetto reciproco. Sogno che Vale dia un segnale per ristabilire l’armonia e l’eleganza che hanno sempre contraddistinto il nostro mondo.

I fischi a Marc Marquez al Mugello hanno fatto discutere. E tanto. Più ancora delle staccate, dei sorpassi e della bellissima vittoria del campione spagnolo. Hanno indignato Davide Tardozzi, team manager Ducati, che ha tuonato contro il pubblico colpevole, a suo dire, di non onorare un campione. E ha lanciato una proposta: che Valentino Rossi tenda la mano, per mettere fine a una faida che dura da troppo. “Sogno che Vale dia un segnale per provare a chiarirsi, perché credo che Marc sarebbe disponibile”, ha detto in un’intervista alla Gazzetta. Ma se è vero che la rivalità con Rossi ha segnato la carriera di Marquez, è altrettanto vero che i fischi dei tifosi non sono un’anomalia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fischi a Marquez, ora basta: nello sport sono normali e sarebbe lui il primo a dover chiedere scusa a Rossi

In questa notizia si parla di: fischi - marquez - rossi - basta

MotoGP, fischi per Marc Marquez al Mugello. Davide Tardozzi non ci sta e risponde ai tifosi - Al Mugello, i fischi contro Marc Marquez hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori.

I fantasmi del passato riemergono nelle parole di Davide Tardozzi, che nell'invitare Valentino Rossi a tendere definitivamente la mano al suo nemico giurato Marc Marquez, si lascia scappare qualche parola che potrebbe riscrivere la storia di quello che accad Vai su Facebook

Ducati fa un appello pubblico a Valentino Rossi e Marc Marquez: Sono passati 10 anni, ora basta; Fischi a Marquez, Tardozzi: “Antisportivi, sono passati 10 anni. La colpa tra Marc e Rossi è a metà”; MotoGP 2025. GP d'Italia al Mugello. Davide Tardozzi torna sui fischi a Marquez: Basta, sono cose legate a 10 anni fa! Vorrei che Marc e Valentino Rossi si stringessero la mano [VIDEO].

Tardozzi vs tifosi Ducati: "Fischi a Marquez? Assurdi. Valentino Rossi faccia qualcosa" - Il team manager Ducati, amareggiato per i fischi al suo pilota durante il GP del Mugello, spera in un gesto distensivo da parte di Valentino Rossi per superare le tensioni con Marc Marquez ... insella.it scrive

Ducati fa un appello pubblico a Valentino Rossi e Marc Marquez: “Sono passati 10 anni, ora basta” - Dopo i fischi a Marc Marquez al Mugello, Davide Tardozzi interviene pubblicamente e invita tifosi, Rossi e lo stesso Marquez a voltare pagina sul caso ... Come scrive fanpage.it