Prima la firma sul rinnovo, poi il colpo di scena: Meret lascia Napoli per approdare in una diretta concorrente azzurra. Un cambio di rotta che scuote l’ambiente partenopeo e cambia gli equilibri nel calcio italiano. La scorsa stagione, Napoli ha brillato senza impegni europei, concentrandosi sul campionato. Ora, con questa inaspettata cessione, si apre un nuovo capitolo. La domanda è: quale strada prenderanno i partenopei?

Firma il rinnovo, poi ti cediamo: Meret lascia Napoli Va in una diretta concorrente azzurra"> Prima la rinnovata fiducia e la firma del contratto, poi la cessione inaspettata. Meret pronto a salutare Napoli. Aria di rinnovi e cambiamenti in casa Napoli. La scorsa stagione è stata a dir poco esaltante per la formazione campana. Non ha disputato alcuna coppa europea e questo le ha permesso di concentrarsi sul campionato. Così è stato. Quarto scudetto conquistato solamente all’ultima giornata dopo una cavalcata trionfale. Prima un triello con l’Atalanta, poi il duello al cardiopalma con l’Inter. Ma a spuntarla sono stati proprio i partenopei che adesso si godono le vacanze prima di riprendere gli allenamenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com