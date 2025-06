Firenze presentazione del romanzo ' Sottoterra' di Fabio Ferrari

Firenze si prepara ad accogliere con entusiasmo la presentazione del nuovo romanzo di Fabio Ferrari, "Sottoterra" (8tto Edizioni), un avvincente mystery ambientato in un paese di provincia avvolto nel mistero. Venerdì 27 giugno alle ore 19, presso Lumen, l’autore dialogherà con Viola Marino, immergendoci in una narrazione intensa e grottesca di segreti sepolti e umanità enigmatica. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido e delle storie profonde.

Firenze, 26 giugno 2025 - La presentazione del romanzo Sottoterra (8tto edizioni) di Fabio Ferrari, si terrà venerdì 27 giugno, alle ore 19, presso Lumen (via del Guarlone 25, Firenze) Insieme all’autore dialoga Viola Marino. Si tratta di un travolgente mystery letterario ambientato in un paese di provincia, impenetrabile e popolato da un’umanità grottesca, alla ricerca di un’eredità sepolta dai tempi del fascismo. C’è uno strano dio a Lorino, anche se all’apparenza sembra un posto tranquillo questo borgo novecentesco con distese di campi di grano, ulivi, corsi d’acqua e un gigantesco impianto idrovoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del romanzo 'Sottoterra' di Fabio Ferrari

In questa notizia si parla di: firenze - presentazione - romanzo - sottoterra

Firenze, presentazione del libro ‘Tessere o non tessere. Il dilemma di Penelope’ - Firenze, 13 maggio 2025 – Il 15 maggio alle 18.00, al Teatro Niccolini, Pietro Calabretta presenta il suo atteso romanzo ‘Tessere o non tessere.

Io che ti ho voluto così bene Roberta Recchia Ieri sono stata alla presentazione del suo libro, mi mancavano forse 70 pagine per finirlo. Lei, una persona splendida, ironica, gentile, e tanto vera. Il libro mi è piaciuto tantissimo, ha trattato un argomento molto att Vai su Facebook

Un paese dove è vietato scavare: esce Sottoterra, primo romanzo di Fabio Ferrari; Carlo Levi a Firenze. Un anno di vita sotterranea (1941-1945). La mostra a Palazzo Medici Riccardi – Firenze.

Firenze, presentazione del romanzo 'Sottoterra' di Fabio Ferrari - La presentazione del romanzo Sottoterra (8tto edizioni) di Fabio Ferrari, si terrà venerdì 27 giugno, alle ore 19, presso Lumen (via del Guarlone 25, Firenze) Insieme ... lanazione.it scrive

Torna il bibliotecario-scrittore. Ferrari illustra il suo “Sottoterra“ - È tornato a Limbiate, dove è cresciuto, ha studiato e lavorato, per presentare il suo romanzo d’esordio, dopo il trasferimento a Ravenna. Come scrive ilgiorno.it