firenze la bravata del ragazzino che viaggia aggrappato alla tramvia

Firenze, città d’arte e di storia, questa volta si trova a fare i conti con un gesto rischioso che mette a repentaglio la sicurezza dei più giovani. Aggrappato all’ultimo vagone di Sirio, il ragazzino sorridente ignora il pericolo, riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla distrazione che spesso accompagna le nuove generazioni. La scena, immortalata dal nostro fotografo Umberto Visintini, ci invita a riflettere su quanto siano ancora vulnerabili i nostri ragazzi in un mondo in rapido cambiamento.

Firenze, 26 giugno 2025 – Aggrappato all’ultimo vagone di Sirio, felice e sorridente, ignaro del rischio che corre. Era tanto che non capitava di vedere ragazzini stupidamente abbarbicati all’esterno di un vagone della tramvia. E invece è successo nuovamente ieri sera, verso l’ora di cena, alla Fortezza. La scena è stata immortalata dal nostro storico fotografo Umberto Visintini, che quasi non credeva ai suoi occhi: “Quel ragazzino, come se fosse la cosa più normale del mondo, viaggiava aggrappato esternamente all’ultimo vagone della T2, in quel momento diretta verso la stazione. Era tranquillo e sorridente, ignaro del pericolo che stava correndo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it