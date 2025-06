Firenze controlli antidroga | sorpresi di notte con 75 grammi di hashish in piazza San Pierino Arrestati

Nella tranquilla notte fiorentina, un'azione tempestiva dei Carabinieri ha portato a un importante sequestro e all'arresto di due giovani sorpresi con 75 grammi di hashish in piazza San Pierino. Questo intervento dimostra come il contrasto alla droga continui ad essere una priorità per garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta contro lo spaccio si intensifica, e ogni operazione contribuisce a rendere Firenze un luogo più sicuro per tutti.

La notte scorsa, 26 giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato due giovani, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

