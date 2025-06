Fiorino sotto le stelle | tra corsa sorrisi e solidarietà

Tra corsa, sorrisi e solidarietà, Sesto Fiorentino si è accesa con la magia della 12ª edizione de Il Fiorino sotto le Stelle. Un evento che unisce sport e cuore, trasformando via della Querciola in un palcoscenico di energia e generosità. Ancora una volta, il Gs Il Fiorino ha dimostrato come sport possa essere motore di cambiamento e vicinanza. E questa serata speciale si conclude lasciando un ricordo indelebile di comunità e passione.

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 giugno 2025 – Nella serata di mercoledì 25 giugno via della Querciola a Sesto Fiorentino si è animata per la 12ª edizione de Il Fiorino sotto le Stelle, manifestazione non competitiva organizzata dal Gs Il Fiorino, ancora una volta capace di coniugare sport, festa e impegno sociale. La location d’eccezione è stata, come da tradizione, la struttura commerciale BigMat Focardi e Cerbai, che ha generosamente messo a disposizione i propri spazi per ospitare podisti, famiglie e curiosi, accorsi numerosi per condividere una serata all’insegna del movimento e della solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorino sotto le stelle: tra corsa, sorrisi e solidarietà

