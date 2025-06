Fiorentina ecco le prime novità per la campagna abbonamenti

Fiorentina pronta a sorprendere i tifosi con le prime novità per la campagna abbonamenti 2025/2026! Mentre si attende l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo allenatore, il club viola si prepara a svelare dettagli, prezzi e tempistiche a partire dal 4 luglio. Un'occasione imperdibile per vivere da vicino le emozioni della Fiorentina e sostenere la squadra nel prossimo entusiasmante stagione.

In attesa di ufficializzare Stefano Pioli come nuovo allenatore, la Fiorentina ha annunciato che il prossimo 4 luglio partirà la campagna abbonamenti per la stagione 20252026, data in cui verranno comunicati prezzi, tempistiche e fasi di vendita. Con una nota sul proprio sito, il club viola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - campagna - abbonamenti - ecco

Al via la campagna abbonamenti per la prossima stagione della Serie A 2025/2026: le tessere si potranno acquistare da fine giugno #SsLazio #Lazio #Lazionews #LazionewsEu #Abbonamenti #ForzaLazio https://www.lazionews.eu/rassegna-stampa/lazio-ca Vai su Facebook

La Roma sospende la campagna abbonamenti: ecco il motivo; Verso Fiorentina-Parma, comincia la vendita per il settore ospiti: tutte le info; 'È l'amor che ci guida'. La Fiorentina comunica l'apertura della nuova campagna abbonamenti. I settori dispo.

Lazio, ecco la campagna abbonamenti: info e dettagli - Negli ultimi giorni era nell'aria l'annuncio sulla nuova campagna abbonamenti della società sportiva Lazio. Lo riporta laziopress.it

Milan, al via la Campagna Abbonamenti 25/26: ecco tutti i dettagli - Il Milan pianifica l'annata del riscatto e, mentre lavora sul mercato tra entrate e uscite, annuncia la nuova campagna abbon ... informazione.it scrive