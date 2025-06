Finti militari e l’oro nel frigorifero | I truffatori sempre più ingegnosi

I truffatori diventano sempre più ingegnosi, mettendo in atto raggiri sofisticati e ingannevoli, come i falsi militari o l’oro nel frigorifero. Per contrastare questa escalation, è fondamentale conoscere le strategie di difesa e sensibilizzare le comunità più a rischio. Recentemente, al centro sociale “Il Parco Verde” di Copparo, si è tenuto un importante incontro informativo organizzato da Adiconsum e Carabinieri. Un passo decisivo per proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, dai pericoli delle frodi.

Un antidoto contro le truffe. Si è svolto nei giorni scorsi al centro sociale il Parco Verde di Copparo, l’incontro informativo “Vittime di truffe e raggiri”, organizzato da Adiconsum in collaborazione con l’ arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza – in particolare le persone anziane – sui rischi legati alle truffe e su come difendersi dai raggiri sempre più sofisticati messi in atto da malintenzionati. Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il Maggiore Alessandro Volponi e il Luogotenente Giuseppe Zurlo, che hanno illustrato numerosi casi reali, talvolta grotteschi ma purtroppo efficaci, come quello dell’oro “da conservare in frigorifero” per evitare presunte contaminazioni, o i finti carabinieri in abiti civili con distintivi falsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finti militari e l’oro nel frigorifero: "I truffatori sempre più ingegnosi"

In questa notizia si parla di: finti - militari - frigorifero - truffatori

La convincono a mettere i gioielli in frigo: anziana truffata da due finti carabinieri; Truffa del frigo Derubate due anziane nella Bassa; I controlli all’acquedotto e il finto vigile: a Vergiate lezioni “anti truffa“ dei carabinieri.

Finti carabinieri in azione a Roma, arrestato un truffatore 21enne colto sul fatto dai veri militari - MSN - Finti carabinieri in azione a Roma, ma questa volta uno dei truffatori è stato scoperto e arrestato. Riporta msn.com

Terni, finti carabinieri nella rete dei militari veri: la lotta ai truffatori si fa con la prevenzione - Il Messaggero - A Terni e dintorni i truffatori sono tornati con prepotenza a spogliare i meno giovani di denaro contante e oro di famiglia. ilmessaggero.it scrive