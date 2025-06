Finti messaggi per visite mediche pubbliche nuova truffa online in regione

Attenzione, cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia! Sta crescendo un allarmante fenomeno di phishing che sfrutta messaggi falsi riguardanti visite mediche pubbliche. Molti hanno segnalato di aver ricevuto SMS sospetti con richieste di contatto urgente: si tratta di truffe orchestrate per ingannare e frodare. È fondamentale essere vigili e informati per proteggere i propri dati e il proprio denaro. Ecco come riconoscere e difendersi da queste insidie online.

Nuovo fenomeno di phishing in Friuli Venezia Giulia. In questi giorni sono molto in voga dei tentativi di truffa online segnalati dai cittadini. Che cosa succede? In tanti riferiscono di aver ricevuto sul proprio cellulare un sms con il testo: "La preghiamo di contattare con urgenza i nostri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

