Fino al Ghisallo in bicicletta per Micucci

Fino al Ghisallo in bicicletta per onorare la memoria di Andrea Micucci: un gesto di solidarietà e speranza che ha coinvolto la comunità di Civitanova. La pedalata, organizzata dal gruppo Intercomunale Aido, ha dimostrato come il senso di unità possa trasformare il dolore in un messaggio di rinascita. Laura Carota, insieme a tanti altri, ha condiviso emozioni intense, ricordando che ogni pedalata è un passo verso la vita.

"Civitanova – Ghisallo in bici, un’accoglienza fantastica". È quanto dice il direttivo del gruppo Intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro in merito all’esperienza della biciclettata che la scorsa settimana è stata realizzata in onore di Andrea Micucci, un civitanovese scomparso due anni fa a causa di un incidente sul lavoro con i familiari che diedero l’ok per il trapianto di organi. Laura Carota, consigliera Aido e compagna di Andrea, insieme con l’amico Roberto Turtù è stata protagonista di una traversata in bicicletta che da Civitanova l’ha portata al Santuario di Ghisallo, in Lombardia, luogo che accoglie un museo del ciclismo italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fino al Ghisallo in bicicletta per Micucci

In questa notizia si parla di: ghisallo - micucci - bicicletta - civitanova

Da Civitanova a Ghisallo in bici: "Con l’Aido per ricordare Micucci" - Da Civitanova a Ghisallo in bici, con l'AIDO per ricordare Andrea Micucci. Dal santuario di Santa Maria Apparente a quello di Ghisallo, questa pedalata rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un gesto di affetto, memoria e solidarietà.

Da Civitanova a Ghisallo in bici: Con l’Aido per ricordare Micucci; Da Civitanova al Ghisallo: in bici per Andrea Micucci, un viaggio d’amore e speranza nel nome della donazione; In bicicletta fino al Ghisallo. L’impresa per Micucci e l’Aido.

Fino al Ghisallo in bicicletta per Micucci - Montecosaro in merito all’esperienza della biciclettata che la scorsa se ... ilrestodelcarlino.it scrive

Da Civitanova a Ghisallo in bici: "Con l’Aido per ricordare Micucci" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com