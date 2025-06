‘Fino a qui’ in piazza Ariostea Arriva Alessandra Amoroso

Preparati a vivere un’indimenticabile serata sotto le stelle! Alessandra Amoroso, la regina della musica italiana, approda a Ferrara con il suo “Fino a Qui Summer Tour” in occasione del Ferrara Summer Festival. Questa sera alle 21, la cantante pugliese ci delizierà con le sue hit più amate e i nuovi successi, regalando emozioni e ricordi indelebili. Non mancate, perché questa sarà una serata da ricordare!

‘Fino a qui’, titolo del tour di Alessandra Amoroso, diventa ‘fino a Ferrara’. La cantante pugliese sarà protagonista del Ferrara Summer Festival questa sera alle 21 con il suo ‘Fino a Qui Summer Tour’, promettendo una serata fatta di tante hit, dai grandi classici del suo repertorio ai recenti tormentoni, che la stanno portando a vivere uno dei migliori momenti della sua carriera e che da qualche anno a questa parte animano le estati (e non solo le estati) italiane. Nel 2024 Amoroso ha partecipato al Festival di Sanremo, con il brano ‘Fino a qui’ (cantato anche nella prima data del tour), che le è valso il nono posto nella serata conclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Fino a qui’ in piazza Ariostea. Arriva Alessandra Amoroso

