Fininvest | nel 2024 utile gruppo sale a 263 mln dividendo da 100 mln

Nel 2024, Fininvest conferma la sua solidità con un utile consolidato di oltre 263 milioni di euro e ricavi che sfiorano i 4 miliardi. La crescita del gruppo si riflette anche in un dividendo di 100 milioni a favore degli azionisti, sottolineando la stabilità e la capacità di generare valore. Tuttavia, il risultato netto della capogruppo evidenzia alcune sfide recenti, legate a componenti non ricorrenti, ma l'orizzonte rimane positivo per il futuro.

Milano, 26 giu. (askanews) – Il gruppo Fininvest ha chiuso il 2024 con un utile consolidato di 263,5 milioni di euro, in aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente, e con ricavi consolidati a oltre 3,98 miliardi (+3%). Il risultato netto della capogruppo, Fininvest Spa, crolla invece a 2,7 milioni rispetto all’utile di 101 milioni del 2023, riconducibile – spiega la holding della famiglia Berlusconi – ad alcune componenti non ricorrenti, come la svalutazione dell’AC Monza e lo stanziamento relativo all’erogazione liberale in favore della Fondazione Ennio Doris, al netto delle quali l’utile 2024 risulterebbe in crescita di oltre il 30%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

