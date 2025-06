Fine vita Cappato contro il governo | Legge sbagliata vogliono rendere impossibile il suicidio assistito

Il dibattito sul fine vita si infiamma in Italia, con la proposta di legge del governo che rischia di restringere drasticamente i diritti dei malati. Marco Cappato denuncia un tentativo di rendere il suicidio assistito quasi irraggiungibile, minando una scelta fondamentale per chi affronta sofferenze insopportabili. La battaglia per il rispetto della dignit√† e delle libert√† individuali √® pi√Ļ viva che mai: la questione non riguarda solo le leggi, ma i valori che vogliamo difendere nel nostro Paese.

La bozza del ddl sul fine vita della maggioranza fa gi√† discutere per via dei diversi paletti previsti per richiedere il suicidio assistito. "Vogliono cancellare il pi√Ļ possibile i diritti che gi√† esistono", dice a Fanpage.it Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. "Con tutti questi limiti sar√† impossibile per il paziente accedere alla morte volontaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fine - vita - cappato - vogliono

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Niente, leggo "legge sul fine vita" e a fianco Vaticano, a fianco la foto del Papa e dall'alto della mia scarsissima ingenuit√† di 54enne sono pi√Ļ perplesso che incazzato. #Rassegnati Vai su Facebook

Fine vita, Cappato contro il governo: Legge sbagliata, vogliono rendere impossibile il suicidio assistito; Fine vita, la Toscana approva la legge: è prima in Italia; Fine vita: Cappato a Genova rilancia la proposta della legge regionale.

Fine vita, Cappato contro il governo: ‚ÄúLegge sbagliata, vogliono rendere impossibile il suicidio assistito‚ÄĚ - La bozza del ddl sul fine vita della maggioranza fa già discutere per via dei diversi paletti previsti per richiedere il suicidio assistito ... Secondo fanpage.it

Fine vita, bozza in Senato: attese fino 240 giorni, stop 4 anni dopo no - Il testo è stato elaborato da Lega, Forza Italia, Fratelli d‚ÄôItalia e Noi Moderati e dovrebbe arrivare in aula il ... Secondo tg24.sky.it