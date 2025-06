Fincantieri nuova commessa | la Marina Miitare ordina due navi combattenti

Fincantieri si conferma leader nel settore navale con una nuova importante commessa: la Marina Militare ha ordinato due avanzate navi combattenti multi-missione, costruite nei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano. Con consegne previste tra il 2029 e il 2030, queste unità rafforzano la capacità difensiva nazionale, sostituendo le precedenti imbarcazioni e mantenendo l’Italia all’avanguardia nel mare. Un investimento strategico per la sicurezza e la tecnologia navale futura.

Nuova commessa per Fincantieri, la Marina Militare ha ordinato due nuove unitĂ combattenti multi-missione. Si tratta di navi che saranno costruite nei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030. Andranno a sostituire quelle cedute alla Marina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Intesa Osn (Fincantieri/Leonardo), Occar e Marina per Fremm - Orizzonte Sistemi Navali, la joint venture tra Fincantieri e Leonardo, ha firmato un importante accordo con OCCAR per il supporto in esercizio delle navi Fremm.

Fincantieri, nuova commessa per la Marina militare: altre due navi nel cantiere di Riva Trigoso - Nuove commesse per Fincantieri che ha firmato un nuovo contratto per la costruzione di due unità Ppa (pattugliatori polivalenti d’altura) per la Marina militare. Si legge su msn.com

Fincantieri, commessa da 700 milioni di euro per due nuove unità per Marina Militare - Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, rafforza il proprio ruolo strategico nel programma di rinnovamento della flotta della Ma ... Lo riporta finanza.repubblica.it