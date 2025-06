Fincantieri Marina Militare ordina 2 unità multi missione

Fincantieri rafforza la sua leadership nel settore navale militare con un nuovo importante accordo: la costruzione di due unità PPA, navi multi-missione di ultima generazione. Queste imbarcazioni sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana e rappresentano un investimento strategico di circa 700 milioni di euro. Gestito sotto l'egida della Legge Navale e con il supporto dell'OCCAR, questo progetto segna un passo deciso verso l'innovazione e la collaborazione internazionale.

Fincantieri ha siglato un contratto per la costruzione di due unità PPA -Multipurpose Combat Ship, che sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana, del valore di circa 700milioni di euro. L'integrazione del contratto, avviato con l'ultima "Legge Navale", è gestita da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), costituito tra Fincantieri, mandataria, e Leonardo, mandante. Il valore del contratto include attività già realizzate per le unità successivamente cedute all'Indonesia. I due nuovi PPA -Multipurpose Combat Ship, in configurazione "Light Plus", saranno costruiti nel Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano; le consegne sono previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net