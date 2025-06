Fincantieri firmata commessa da €700 mln per due nuove navi titolo vola in Borsa oltre il 6% dopo l' upgrade di Banca Akros

Fincantieri conquista il mercato con una commessa da 8.364,7 milioni di euro per due nuove navi, che fanno balzare il titolo in borsa oltre il 6% dopo l’upgrade di Banca Akros. Queste unità sostituiranno le imbarcazioni cedute alla Marina militare indonesiana e rientrano nel programma OCCAR con Leonardo, con consegna prevista entro il 2030. Un passo strategico che rafforza la leadership italiana nel settore navale.

Le navi sono destinate a sostituire quelle precedentemente cedute alla Marina militare indonesiana, il contratto rientra in un programma OCCAR con Leonardo e prevede la consegna entro il 2030 Fincantieri ha annunciato la firma di una nuova commessa del valore di 700 milioni di euro per la rea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fincantieri, firmata commessa da €700 mln per due nuove navi, titolo vola in Borsa oltre il 6% dopo l'upgrade di Banca Akros

In questa notizia si parla di: fincantieri - commessa - navi - firmata

Fincantieri, nuova commessa: la Marina Miitare ordina due navi combattenti - Fincantieri si conferma leader nel settore navale con una nuova importante commessa: la Marina Militare ha ordinato due avanzate navi combattenti multi-missione, costruite nei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano.

Fincantieri incassa maxi commessa da 9 miliardi da Norwegian Cruise Line; Fincantieri firma maxi-ordine da 9 miliardi per Norwegian Cruise Line; Fincantieri, da Norwegian Cruise l'ordine di costruire 4 maxi navi da crociera: la commessa da 9 miliardi di e.

Fincantieri, nuova commessa per la Marina militare: altre due navi nel cantiere di Riva Trigoso - Si tratta di due unità Ppa che andranno a sostituire quelle cedute alla Marina indonesiana, consegne previste nel 2029 e nel 2030 Le unità saranno lunghe 143 metri (fuori tutto), avranno una velocità ... Scrive msn.com

Fincantieri: contratto di 700 mln da Marina per 2 navi combattenti multimissione - Fincantieri ottiene un contratto da circa 700 milioni di euro dalla Marina Militare per due nuove navi combattenti multimissione che andranno a sostituire qu ... Come scrive borsaitaliana.it