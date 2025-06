Fincantieri consegna ad Ancona la nave da crociera Viking Vesta

Fincantieri celebra un nuovo traguardo con la consegna della Viking Vesta ad Ancona, una gemma delle navi da crociera di piccole dimensioni. Con una stazza di circa 54.300 tonnellate, ospita 998 passeggeri in 499 cabine, offrendo esperienze di viaggio uniche e intime. Questa nave rappresenta l’eccellenza italiana nel settore marittimo e segna l’inizio di una nuova serie innovativa. Alla cerimonia, tra entusiasmo e orgoglio, si sono uniti importanti protagonisti del settore, sottolineando il prestigio di questo risultato.

Del segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, dotata di 499 cabine e può ospitare a bordo 998 passeggeri. Sono i numeri di " Viking Vesta ", seconda di una nuova serie di navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per la societĂ armatrice Viking. La nave è stata consegnata oggi presso lo stabilimento di Ancona. Alla cerimonia hanno partecipato Torstein Hagen, presidente e amministratore delegato Viking, e Luigi Matarazzo, direttore Generale Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. L'unità è la 14a nave consegnata da Fincantieri a Viking, comprese le due unitĂ expedition costruite dalla controllata norvegese Vard, ricorda Fincantieri: "considerando le navi giĂ ordinate i contratti firmati e gli accordi di opzione sottoscritti negli ultimi mesi - la cui finalizzazione è subordinata all'accesso ai finanziamenti secondo la prassi del settore - la solida e duratura collaborazione tra Fincantieri e Viking, avviata nel 2012, può contare oggi su un portafoglio complessivo di 28 unitĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fincantieri consegna ad Ancona la nave da crociera Viking Vesta

