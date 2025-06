Filmata nel bagno della facoltà | Solidarietà alla studentessa La sorveglianza è una priorità

La sicurezza delle studentesse e degli studenti è una priorità assoluta per l’Università di Pisa. Dopo il grave episodio di videosorveglianza illegale in un bagno del Polo C, il rettore Riccardo Zucchi ha promesso una revisione approfondita dei sistemi di sorveglianza, rafforzando le misure di tutela e prevenzione. La tutela della privacy e il rispetto dei diritti di tutti devono rimanere al centro dell’attenzione.

di Ilaria Vallerini PISA "La sorveglianza è una priorità". Il rettore dell' Università di Pisa, Riccardo Zucchi, è chiaro sul da farsi, a maggior ragione in seguito al caso della studentessa filmata in un bagno del Polo C del Dipartimento di Ingegneria la mattina della Luminara di San Ranieri nel corso della sessione d'esame. "Stiamo effettuando una revisione a tappeto dei sistemi di sorveglianza nelle sedi particolarmente numerose (162) e delocalizzate del nostro Ateneo. Ad oggi, si contano in totale 350 telecamere attive, di cui la maggior parte si trova all'esterno delle nostre strutture. Da una valutazione globale, abbiamo osservato che almeno una telecamera alla settimana viene danneggiata e messa fuori uso con deprecabili atti di vandalismo.

