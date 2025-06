Filma i baby ladri che entrano nel bar della parrocchia e avvisa i carabinieri

Nella tranquilla serata del 25 giugno a Guizza, un’azione coraggiosa ha sventato un furto ai danni del bar della parrocchia. Un testimone, filmando i giovani ladri e prontamente chiamando il 112, ha contribuito all’intervento dei carabinieri di Padova. La rapidità e il senso civico hanno portato all’identificazione di due minorenni già noti alle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per mantenere sicura la comunità.

Vede giovani ladruncoli rubare al bar della parrocchia, li filma e chiama il 112. E' successo nella tarda serata del 25 giugno alla Guizza. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 16enne ed un 17enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, per furto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

