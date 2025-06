fiesole il tour estivo di ichiko aoba parte dal teatro romano

Fiesole si prepara ad accogliere un evento imperdibile: il tour estivo di Ichiko Aoba, la delicata e visionaria cantautrice giapponese. Dal suggestivo Teatro Romano, questa artista poliedrica farà vibrare l’anima con il suo sound onirico, tra folk e atmosfere ambient. Dopo aver conquistato Milano, ora è il momento di vivere un’esperienza musicale unica nel cuore della Toscana, che promette emozioni indimenticabili. Martedì primo luglio Ichiko Aoba...

Fiesole (Firenze), 26 giugno 2025 - Un sound onirico intriso di folk e derivazioni ambient, un viaggio musicale che esplora le origini della vita con meravigliosa leggerezza. Giapponese, cantautrice, compositrice e polistrumentista di culto, Ichiko Aoba riprende da Firenze il suo viaggio italiano che, lo scorso inverno, l’ha vista protagonista di una memorabile data milanese andata sold out in un batter d’occhio. Martedì primo luglio Ichiko Aoba sarĂ in concerto al Teatro Romano di Fiesole, ospite dell’Estate Fiesolana. I biglietti – posti numerati da 31 a 42,50 - euro sono disponibili online sul sito ufficiale www. 🔗 Leggi su Lanazione.it