Festival arte & musica presenta il Querceto International Piano Festival 2025 di Accademia Libera Natura & Cultura

Immergetevi nell’incantevole cornice del Querceto International Piano Festival 2025, un evento imperdibile che unisce arte, musica e cultura in un contesto unico. Organizzato dall’Accademia Libera Natura & Cultura, questo festival celebra la raffinatezza del pianoforte, offrendo spettacoli mozzafiato tra le pittoresche atmosfere di Querceto e dintorni. Un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica di eccellenza e della bellezza naturale. Non perdete questa straordinaria manifestazione, che promette di emozionare e coinvolgere tutti gli appassion

L’Accademia Libera Natura & Cultura è lieta di presentare l’edizione 2025 del Querceto International Piano Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama concertistico italiano, che si terrà dal 20 luglio al 3° agosto 2025 nei suggestivi scenari del borgo di Querceto e nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

