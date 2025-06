Festina lente: un viaggio senza fretta nell’Italia rinascimentale. Il 2025 segna un traguardo storico per Ferrara: sono passati trent’anni da quando la città estense è entrata nella prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Era il 9 dicembre 1995 quando il centro storico ferrarese conquistò il riconoscimento internazionale come “Città del Rinascimento”, diventando il primo esempio al mondo di città progettata secondo un piano urbanistico che privilegiava l’armonia delle prospettive urbane. Ma il 2025 promette di essere un anno ancora più memorabile, ricco di eventi e

Il 2025 segna un traguardo storico per Ferrara: sono passati trent’anni da quando la città estense è entrata nella prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Era il 9 dicembre 1995 quando il centro storico ferrarese conquistò il riconoscimento internazionale come “Città del Rinascimento”, diventando il primo esempio al mondo di città progettata secondo un piano urbanistico che privilegiava l’armonia delle prospettive urbane. Ma il 2025 è anche l’anno che celebra il decennale di un altro importante riconoscimento: nel giugno 2015 il Delta del Po è stato riconosciuto ufficialmente Riserva di Biosfera MAB UNESCO, entrando in una rete mondiale di eccellenze che oggi conta 748 riserve in 134 paesi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com