Feste Vigiliane | conto alla rovescia per la Disfida tra Ciusi e Gobj

Ciusi e Gobj”. L’atmosfera è elettrica: due re, sei capitani e un centinaio di valorosi pronti a sfidarsi in una battaglia epica per conquistare la famosa polenta preparata dalle straordinarie Strozzere. La disfida, simbolo delle Feste Vigiliane, riunisce tradizione, passione e divertimento, coinvolgendo tutta la città in un crescendo di emozioni. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili: l’attesa è ormai alle porte!

Due re, sei capitani e un centinaio di giocatori divisi in due squadre, pronti a contendersi la polenta cucinata da un gruppo di cuoche d’eccezione: le Strozzere. Sarà questo lo scenario rappresentato, come ogni anno, in una delle manifestazioni più attese delle Feste Vigiliane: la “Disfida tra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: feste - vigiliane - disfida - conto

Che splendore le Feste Vigiliane: 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj - Che splendore le feste vigiliane di Trento! Con oltre 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, l’entusiasmo è alle stelle.

Feste Vigiliane: conto alla rovescia per la Disfida tra Ciusi e Gobj; Tornano le Feste Vigiliane dal 21 al 26 giugno.

Trento in festa con le Vigiliane. Un omaggio alle tradizioni locali tra sacro e profano - Nell’anno di Trento Capitale Europea del Volontariato, le Feste Vigiliane assumono un valore ancora più speciale: attesa con trepidazione dalla comunità – i numeri in costante crescita lo ... Secondo repubblica.it

Feste Vigiliane 2024, nel segno del volontariato - RaiNews - Feste Vigiliane 2024, nel segno del volontariato L'edizione numero 41 della festa del santo patrono di Trento coincide con l'anno della città capitale europea del volontariato 05/06/2024 ... Da rainews.it