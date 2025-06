Festa di San Pietro ad Avegno con musica gastronomia processione e sparata di mascoli

Preparatevi a vivere un’indimenticabile celebrazione a Avegno: la Festa di San Pietro 2025, un’occasione speciale per gustare prelibatezze liguri, ascoltare musica coinvolgente e partecipare a tradizionali processioni e spettacoli pirotecnici. Dal 26 al 29 giugno, le serate si animano con stands gastronomici, musica dal vivo e momenti di convivialità che uniscono tutta la comunità. Non mancate a questa festa ricca di tradizione e allegria, dove ogni momento sarà un ricordo da custodire.

Il Comitato Festeggiamenti San Pietro Avegno presenta la Festa di San Pietro 2025, con il patrocinio del Comune di Avegno. La festa si svolgerà da giovedì 26 a domenica 29 giugno: tutte le sere, a partire dalle 19:30, stand gastronomici con specialità liguri, focaccia col formaggio, frittura di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

