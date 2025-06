Festa dell’Unità tra crisi e sogni La burocrazia ci frena ma resta la voglia di comunità

In un’Italia che cambia, tra crisi e speranze, la Festa dell’Unità si trova a un bivio: sebbene la burocrazia tenti di frenare il desiderio di comunità, la passione collettiva non si arrende. Firenze, 26 giugno 2025, ci ricorda che, nonostante tutto, il cuore di questa celebrazione batte ancora forte, mantenendo vivo il sogno di unità e condivisione. Perché, alla fine, la forza di una comunità supera ogni ostacolo.

Firenze, 26 giugno 2025 – “E la unn’è più la festa dell’Unità, mamma”. E invece no, nel 1991, in fondo lo era ancora. Ma le parole roche di Novello Novelli – con quello sguardo monolitico appoggiato su due occhiaie rosse e melanconiche custodi di sberleffo e saggezza – borbottate dalla sua casa sulla Sieve avevano un che di profetico. Come lo era un po’ quel film, Zitti e Mosca, capolavoro di sorniona campagna urbana di Alessandro Benvenuti all’indomani della svolta della Bolognina. I tempi presero a correre più veloci anni dopo. Ma lì forse già qualcosa iniziava a scricchiolare nella macchina meravigliosa delle grandi Feste dell’Unità di paese fatte di rosticciane, dibattiti, sorsi di vino e ruote di Cecco. 🔗 Leggi su Lanazione.it