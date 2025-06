Festa del lago e della montagna e Palio di Lecco | attenzione alla viabilità

Prepariamoci a vivere una giornata ricca di emozioni e tradizioni a Lecco, con il tanto atteso Palio e la Festa del Lago e della Montagna. Tuttavia, l’afflusso straordinario di visitatori potrebbe influire sulla viabilità : pianifica con anticipo i tuoi spostamenti e scopri come muoverti senza stress. La città si anima, e tu non vuoi perderti nulla: ecco cosa sapere prima di partire!

Cresce l'attesa in vista dei due grandi eventi di domenica a Lecco, ma attenzione alla viabilitĂ . In occasione del "Palio di Lecco" e della "Festa del lago e della montagna" in programma domenica 29 giugno, essendo atteso sul lungolago e in centro un afflusso straordinario di persone, Lungolario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - festa - lago - montagna

Rugby Lecco in festa per i 50 anni - Il Rugby Lecco festeggia con entusiasmo il suo 50° anniversario! Venerdì 16 maggio, al bar Quattro, si svolgerà una celebrazione speciale, arricchita da una mostra fotografica in Piazza Cermenati che ripercorre cinque decenni di storia e passione sportiva.

Il lungo programma della Festa del Lago e della Montagna di Lecco. ? Vai su Facebook

Festa del lago e della montagna: il programma eventi del 29 giugno https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/festa-del-lago-e-della-montagna-il-programma-eventi-del-29-giugno/… via @Lecco Notizie Vai su X

Festa del lago e della montagna e Palio di Lecco: attenzione alla viabilità ; Festa del lago e della montagna 2025 / Notizie / Novità / Homepage; Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna.

Festa del lago e della montagna e Palio di Lecco: attenzione alla viabilità - In due serate sarà poi vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici ese ... Come scrive leccotoday.it

Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna - Una festa per celebrare il legame dei lecchesi con il lago da una parte e le montagne dall’altra. Si legge su ilgiorno.it