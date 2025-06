Festa del Grano a Corte La Faggiola un viaggio nella tradizione contadina

Immergiti in un mondo di tradizioni e genuinità alla Festa del Grano a Corte La Faggiola, un viaggio nel cuore della cultura contadina. Un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici, le antiche usanze e il calore della comunità locale. Organizzata con passione dalla Comunità di Turro e Gariga, questa manifestazione ti aspetta sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, a partire dalle ore 18, per vivere insieme un weekend all’insegna della tradizione.

Tradizioni e usi legati al momento della mietitura, tutto pronto per la tradizionale Festa del Grano - bellissima stagione di cultura e tradizione, questa festa rappresenta un intenso viaggio tra storia, sapori autentici e comunità unite.

