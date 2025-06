Festa a Palazzo Zanca la Fair Play festeggia la vittoria del campionato Under 13

Un pomeriggio di pura gioia e orgoglio a Palazzo Zanca, dove i giovani talenti della Fair Play Messina hanno trionfato nel Campionato italiano di Futsal under 13. In un momento difficile per il calcio messinese, sono loro a portare entusiasmo e speranza, ricordandoci che il futuro si costruisce sui sogni e sulla passione dei più giovani. La festa prosegue, simbolo di rinascita e di un’Italia che crede nei suoi campioni di domani.

Per fortuna ci sono i giovani. In un momento critico per il calcio messinese ci pensano i giovani a dare gioia e soddisfazione. Stamane grande festa a Palazzo Zanca dove il sindaco Federico Basile ha ricevuto la squadra della Fair Play Messina, che ha vinto il Campionato italiano di Futsal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

