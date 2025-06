Ferrovie Spinelli FdI | Sull' Alta velocità Adriatica la Regione arranca ferma per incompetenza Pd

La dibattuta questione delle ferrovie ad alta velocità Adriatica riaccende il dibattito politico, evidenziando divergenze tra partiti e visioni di sviluppo infrastrutturale. La senatrice Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia) replica al deputato Pd Andrea Gnassi, sottolineando come il governo Meloni abbia fatto passi concreti per realizzare questa fondamentale arteria ferroviaria. In un contesto in cui la regione sembra arrancare, è essenziale fare chiarezza e sostenere progetti che favoriscano il progresso del territorio.

“Il deputato Pd, Andrea Gnassi, sbaglia. Il governo Meloni, contrariamente a quanto afferma, ha voluto esprimere concretezza confermando la realizzazione dell’asse ferroviario adriatico". A intervenire è la senatrice riminese Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia), dopo che Andrea Gnassi aveva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

