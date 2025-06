Ferrara commenta perentorio Juve Manchester City | Numeri impietosi! In più dobbiamo aggiungere che i bianconeri hanno commesso questi errori La dura critica dell’ex bianconero

Ciro Ferrara non usa mezzi termini nel commentare la sconfitta della Juventus contro il Manchester City: i numeri sono impietosi, ma rivelano anche le lacune e gli errori commessi dai bianconeri. Un’analisi dura, ma necessaria, per comprendere cosa è successo sul campo e come la squadra possa migliorare. La critica dell’ex difensore juventino apre uno spiraglio di riflessione su un momento delicato per il club, che richiede risposte immediate e strategie più incisive.

Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. L’ex calciatore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni sul terzo e ultimo match del Mondiale per Club valido per il gruppo G e che ha dirottato i bianconeri al secondo posto. PAROLE – «I numeri sono impietosi, ma dimostrano quanto la Juve sia stata intimorita nell’atteggiamento, ma è una cosa che ci può stare contro delle grandi squadre anche se non in questo modo. In piĂą, dobbiamo aggiungere che ci sono stati degli errori che hanno fatto perdere fiducia all’intero gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara commenta perentorio Juve Manchester City: «Numeri impietosi! In piĂą dobbiamo aggiungere che i bianconeri hanno commesso questi errori». La dura critica dell’ex bianconero

In questa notizia si parla di: juve - ferrara - manchestercity - commenta

Ferrara mette la Juve con le spalle al muro: «Quell’obiettivo è stato dichiarato a inizio stagione va conquistato per tutta una serie di ragioni» - Ciro Ferrara non lascia spazio a interpretazioni: la Juventus deve raggiungere l'obiettivo stagionale, dichiarato fin dall'inizio.

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esame Manchester City per la Juve, che vuole David - Sorrisi per Chelsea e Benfica, Auckland fa la storia -... Vai su Facebook

Ferrara dopo Juve City: «Vi spiego perché Madama ha perso»; Niente derby Juve-Milan in Champions, il Bruges per l’Atalanta; Rodri torna titolare, Ferrara: So cosa vuol dire restare tanto fuori.

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: ko pesante, bianconeri agli ottavi da secondi - Nella terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club la Juventus perde 5- Come scrive msn.com

Juve, Ferrara su Paredes: "Tecnicamente non si discute ma su forma e ruolo..." - Tuttosport - Sbarcato a Torino lo scorso 31 agosto in prestito con diritto di riscatto, che può tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, l'ex ... Si legge su tuttosport.com