Fernando De Napoli l' uomo che veniva dalla provincia e arrivò sul tetto d’Italia

Fernando De Napoli, l’uomo che dalla provincia ha conquistato il cuore d’Italia, incarna la passione autentica del calcio. Amato dai tifosi e rispettato dai compagni, "Nando" rappresenta l’essenza di un’epoca straordinaria, fatta di dedizione e talento. Dalle sue umili origini fino ai grandi palcoscenici internazionali, la sua storia è un esempio di come il sogno possa diventare realtà. E questa è solo l’inizio della sua leggenda.

Amatissimo dai tifosi, uomo squadra, motorino inesauribile del centrocampo, Fernando De Napoli – per tutti semplicemente "Nando" – ha attraversato un’epoca d’oro del calcio italiano. Da Chiusano di San Domenico ai Mondiali, passando per Avellino, Napoli e Milan, la sua è una favola a tinte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - fernando - uomo - veniva

Apollo 11: la prima volta dell’uomo sulla Luna Straordinario panorama reale a 360 gradi che ritrae la discesa di Buzz Aldrin sulla Luna ripresa da Neil Armstrong nel luglio del 1969. Il LEM e l’ambiente lunare completano il tutto. 360VR photo 18K: https://ww Vai su Facebook

Fernando De Napoli, l'uomo che veniva dalla provincia e arrivò sul tetto d’Italia; Torre Annunziata, scarcerato il narcos Maurizio Manca: è accusato di importare cocaina dalla Colombia.

Napoli: uomo gambizzato in strada vicino alla stazione centrale - MSN - Poco fa in via Genova, una strada nei pressi della Stazione centrale di Napoli, un uomo è stato ferito alla gamba destra da un colpo d'arma da fuoco. Si legge su msn.com

Incidente a Napoli, uomo travolto e ucciso da un'auto blu con due carabinieri - Il Mattino - L'automobile blindata veniva da piazza Garibaldi e si dirigeva verso piazza Bovio. Lo riporta ilmattino.it