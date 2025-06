Fermato un uomo per l' omicidio di Davide Gorla il commerciante ucciso a coltellate

Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì, un uomo è stato fermato per l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio brutalmente ucciso nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso. La sua cattura rappresenta un passo importante nella risoluzione del tragico episodio, ma le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda.

Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì è stato fermato un uomo per l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio (Varese) ucciso a coltellate nel pomeriggio di mercoledì, nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso "Linea continua", in via Milano 4. La persona fermata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

