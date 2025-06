Fermate la diga sul Tagliamento

Il movimento per fermare la diga sul Tagliamento cresce, ispirandosi a storie di successo come il riconoscimento della personalità giuridica di Whanganui in Nuova Zelanda o del Mar Menor in Spagna. Questi esempi dimostrano che la natura può essere tutelata e riconosciuta come soggetto di diritto. È il momento di agire: proteggere il nostro fiume vuol dire preservare un patrimonio unico e vitale per tutti.

Che gli venga riconosciuta personalità giuridica: questo si chiede. Com'è stato per il fiume Whanganui in Nuova Zelanda o la laguna salata del Mar Menor in Spagna

