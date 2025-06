Ferie per i ragazzi con disabilità Le Dee volontarie di Dynamo in marcia per raccogliere fondi

Le "dee" volontarie di Dynamo tornano in marcia per sostenere i giovani con disabilità, raccogliendo fondi con passione e determinazione. Tra le testimonial figura anche Emanuela Ronzone di Segrate, simbolo di solidarietà. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di donne over50, unite dal desiderio di aiutare, si prepara a percorrere nuove strade per fare la differenza. La loro missione continua, dimostrando che il vero valore sta nel donare...

Le "dee" si rimettono in marcia per raccogliere fondi a scopo benefico. C’è anche la segratese Emanuela Ronzone fra le testimonial di Dynamo, associazione che offre a bambini e ragazzi disabili, o malati, la possibilità di una vacanza gratuita sull’Appennino Toscano. Per il terzo anno consecutivo un gruppo di donne over50, provenienti da contesti geografici diversi ma accomunate dal desiderio di fare qualcosa per gli altri, è pronto a percorrere a piedi un cammino di svariati chilometri, per sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire alle attività del Dynamo camp, dove una settimana di vacanza, comprensiva di assistenza da parte di personale dedicato, costa 2mila euro a bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ferie per i ragazzi con disabilità. Le “Dee“ volontarie di Dynamo in marcia per raccogliere fondi

Ferie per i ragazzi con disabilità. Le "Dee" volontarie di Dynamo in marcia per raccogliere fondi - Lo riporta msn.com

