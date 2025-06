Ferie e settimana corta tempi e modalità di fruizione | cosa prevede il contratto per i docenti

Nel recente question time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso approfonditamente delle modalità di fruizione delle ferie e della settimana corta per i docenti, con interventi di Roberto Garofani della UIL Scuola RUA. L'attenzione si è concentrata sui tempi, sui periodi utili per presentare le richieste e sulle modalità di calcolo dei giorni di ferie, offrendo chiarimenti fondamentali per il personale docente. Scopriamo insieme cosa prevede il contratto in merito.

