Ferie al posto dei permessi 104 imposte dal capo | sono legali?

Hai mai pensato che sostituire i permessi 104 con ferie potrebbe essere legale? Secondo l'art. 33 della legge del 1992, questi permessi rappresentano un diritto fondamentale per chi assiste familiari disabili o si trova in condizioni di salute delicate. Tuttavia, la loro eventuale conversione in ferie solleva dubbi e rischi legali. Scopriamo insieme cosa dice la normativa e quali sono le implicazioni per lavoratori e aziende.

Previsti dall' art. 33 della nota legge del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilitĂ , i permessi 104 sono una delle principali agevolazioni concesse ai lavoratori dipendenti che abbiano familiari con disabilitĂ grave da assistere o che siano essi stessi in condizioni di salute meritevoli di specifica protezione. Retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e utilizzabili per 3 giorni al mese (frazionabili in ore), i permessi sono spesso fonte di dispute e contrasti che sfociano in pronunce dei giudici del lavoro. Da un lato infatti non mancano i datori che temono abusi e irregolaritĂ nell'utilizzo di queste interruzioni programmate delle prestazioni professionali, mentre dall'altro ci sono lavoratori che usano i permessi con fin troppa disinvoltura e con comportamenti che nulla hanno a che fare con le finalitĂ dell'istituto.

