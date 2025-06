Fenice in rosso | la società di Chiara Ferragni sotto di 3,4 milioni di euro

Fenice in Rosso, la società di Chiara Ferragni, si trova in una fase delicata con un deficit di 34 milioni di euro. Tbs Crew e Fenice hanno registrato risultati negativi rispettivamente di 2,3 milioni e 3,4 milioni nel 2024, riflettendo le sfide di un anno di trasformazioni e di una strategia di pausa operativa. La strada verso il rilancio richiede attenzione e innovazione per riconquistare il successo.

Tbs Crew e Fenice, le società legate a Chiara Ferragni, nel 2024 hanno segnato un r isultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario.

