Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni

Fenice di Chiara Ferragni in rosso: nel 2024, le società Tbs Crew e Fenice registrano perdite rispettivamente di 2,3 e 3,4 milioni di euro. Risultato in linea con un anno di grandi trasformazioni e di strategica pausa operativa, che hanno portato alla sospensione di molte iniziative e collaborazioni. Per Fenice, la situazione rappresenta un momento di riflessione e di attesa per valutare le prossime mosse in un mercato in continua evoluzione.

Tbs Crew e Fenice, le società legate a Chiara Ferragni, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario di mercato. Per Fenice - si legge in una nota - il 2025 sarà l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni

In questa notizia si parla di: fenice - milioni - chiara - ferragni

Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 6,4 milioni - Chiara Ferragni guida il rinnovamento del marchio Fenice, di cui detiene il 99%, attraverso un aumento di capitale di 64 milioni di euro.

Safilo fa causa a Chiara Ferragni: chiesti 5,9 milioni dopo il Pandoro Gate La battaglia legale è appena iniziata ? Il colosso dell’occhialeria Safilo ha citato in giudizio l’azienda di Chiara Ferragni, Fenice Srl, chiedendo 5,9 milioni di euro per danni econo Vai su Facebook

A pochi mesi dal controverso aumento di capitale che ha sancito il controllo di Chiara Ferragni su Fenice Srl, si apre ora una battaglia legale in piena regola con Safilo. https://economymagazine.it/ferragni-scontro-in-tribunale-tra-fenice-e-safilo-richiesto-risarci Vai su X

Chiara Ferragni, rosso da 5,7 milioni per TBS Crew e Fenice. «Ora attività più fedele alla mia personalità»; Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni; Fenice in rosso: la società di Chiara Ferragni sotto di 3,4 milioni di euro.

Chiara Ferragni, rosso da 5,7 milioni per TBS Crew e Fenice. «Ora attività più fedele alla mia personalità» - TBS Crew Srl e Fenice Srl, le due società legate all’attività imprenditoriale dell'influencer, anticipano la pubblicazione ... Segnala msn.com

Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni - Tbs Crew e Fenice, le società legate a Chiara Ferragni, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e ... ansa.it scrive