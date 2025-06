Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni di euro

Nel mondo dello spettacolo e del fashion, Chiara Ferragni continua a stupire con la sua Fenice rossa da 34 milioni di euro. Tuttavia, il 2024 ha portato sfide significative, con perdite e collaborazioni sospese, riflettendo un mercato in evoluzione. La società Fenice si prepara ora al grande rilancio del 2025, puntando su nuove opportunità che potrebbero ridisegnare il suo futuro. La rinascita è alle porte: cosa ci riserverà il prossimo capitolo?

Nel 2024, le società riconducibili a Chiara Ferragni, Tbs Crew e Fenice, hanno registrato perdite rispettivamente pari a 2,3 e 3,4 milioni di euro. Numerose collaborazioni sono state sospese temporaneamente per permettere una riflessione sull’evoluzione del contesto di mercato. Fenice, in particolare, secondo quanto comunicato da una nota diffusa dalla società «si prepara al rilancio nel 2025, quando sono attese «le prime nuove opportunità », con l’obiettivo di rafforzare e far crescere il marchio. In quest’ottica, il punto vendita di Roma è stato chiuso e la controllata Fenice Retail è entrata in fase di liquidazione, come parte di una strategia che punta a concentrare risorse su segmenti ad alto valore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni di euro

